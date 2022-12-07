Россиянам объяснили, опасно ли заряжать смартфон неродной зарядкой

Использование неродного зарядного устройства для смартфона не несёт существенных проблем для вашего гаджета, но важно помнить, что устройства различаются по своим показателям. Об этом Лайфу рассказал завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко.

Самым важным параметром является мощность, которая может быть выше или ниже, чем у устройства, которым был укомплектован ваш смартфон, указал эксперт.

"Если мощность используемого вами зарядного устройства выше, чем у "родного", то вашему смартфону почти ничего не угрожает. В современных телефонах процесс питания управляется специальными контроллерами заряда, которые ограничивают силу тока и время процесса. Ваш аккумулятор возьмёт ровно столько энергии, сколько ему нужно, и для этого будет использован правильный график этого питания", — пояснил Назаренко.

А вот использовать зарядное устройство, мощность которого ниже, чем заявленная изготовителем и ожидаемая вашим устройством, нежелательно. Эксперт предупредил, что в некоторых случаях гаджет просто не будет заряжаться или время его зарядки значительно увеличится. При этом избыточно напрягающееся зарядное устройство, скорее всего, будет нагреваться сильнее, чем это предусмотрено, может быть повреждено и даже перестать работать.

"Ваш смартфон вряд ли пострадает, если для зарядки используется достаточно длинный кабель, который не успеет нагреться, если тепло не передаётся непосредственно от зарядного устройства на гаджет, который на этом устройстве лежит, если программа "правильной" зарядки не будет давать сбоев, если избыточно разогретая электрическая розетка не начнёт обеспечивать дополнительные эффекты, которые серьёзно повлияют на передаваемую зарядным устройством энергию", — подчеркнул специалист.

Также Назаренко перечислил самые опасные ситуации, когда неоригинальное зарядное устройство может серьёзно навредить смартфону. Во-первых, если ваш гаджет изначально собран не на соответствующем предприятии, а представляет собой неоригинальную копию. В поддельных устройствах часто устанавливают некачественные контроллеры, которые неспособны адекватно проследить за параметрами процесса зарядки и в необходимый момент ограничить её, например, если напряжение превысит определённый порог.