Россиянам объяснили, какой стаж может уменьшить пенсию

Нынешняя формула расчёта пенсий предполагает, что сумма выплат зависит не столько от стажа, сколько от суммы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила, когда попытка увеличения пенсии за счёт стажа даёт обратный эффект.

В разговоре с агентством "Прайм" эксперт отметила, что при назначении пенсии выбирается самый выгодный для гражданина вариант расчёта. Однако в некоторых случаях люди напрасно просят ПФР зачесть определённые периоды стажа.

"Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект — уменьшение размера пенсии", — предупредила Ногайлиева.

По её словам, при включении периода ухода за ребёнком из расчёта вычтут 1,5 года из общего трудового стажа. Специалист напомнила, что учёт периода получения образования (до 2002 года) приведёт к тому, что и все остальные периоды будут рассчитываются по прежним формулам. Таким образом, пенсия ограничится суммой в 555,96 рубля. То же касается периодов работы в районах Крайнего Севера.