Индексация пенсий в 2023 году: Кому ждать прибавку В наступающем году Правительство запланировало надбавки почти для всех пенсионеров. Какие дополнительные выплаты получать пенсионеры в 2023 году и на сколько проиндексируют пенсии. 5 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Величина повышения пенсий и различных выплат для пенсионеров на следующий год уже определена. Как следует из документа , рассматриваемого в Госдуме, в будущем году средний размер пенсии по старости должен подняться почти до 22 000 рублей. Кроме того, сегодня уже известно о нескольких этапах предстоящей индексации, которая затронет практически всех пенсионеров России.

Что добавят к пенсии в 2023 году

Первое повышение выплат коснётся тех, кто получает страховые пенсии. Сейчас этот вид пенсионного обеспечения назначается при наличии трудового стажа женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. С 1 января положенные им выплаты будут повышены на 4,8%, при этом, по подсчётам Правительства РФ, среднегодовой размер страховой пенсии к концу 2023 года должен составлять 21 862 рубля в месяц, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в будущем году будет установлен на уровне 7567 рублей.

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Также ожидается и индексация социальной пенсии. Законодатели привязывают её повышение к прогнозу по инфляции и минимальному прожиточному уровню пенсионера. При базовом сценарии эта пенсия должна составлять не менее 12 562 рублей.

Дополнительные пенсионные выплаты

С 1 февраля вырастут сумма единовременной денежной выплаты для льготников, разовое пособие на погребение пенсионера и денежная стоимость набора соцуслуг.

С 1 апреля произведут перерасчёт суммы государственного обеспечения надбавок для военных пенсионеров.

С 1 августа в планах индексация страховой пенсии работающим пенсионерам. Новая сумма выплат будет определяться на основе пенсионных коэффициентов за предшествующий год. Предполагается, что процент этой надбавки в регионах может быть разным.

С 1 октября ожидается и повышение пенсии военных пенсионеров на основе показателей прогнозной инфляции.

Какие пенсии будут в Москве в 2023 году

Наиболее проработанный подход к повышению пенсий как неработающим, так и работающим пенсионерам — в Москве.

Столичные власти решили, что городские пенсионеры должны получать адекватную компенсацию фактически самых дорогих в России цен на основные продукты и услуги. В связи с этим существующий городской соцстандарт пенсии в будущем году повысят на 10%. Скорее всего, он будет не менее 23 313 рублей для всех пенсионеров независимо от того, работающие они или нет.

Однако претендовать на этот минимум могут только пенсионеры, официально зарегистрированные в Москве не менее 10 лет.

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Пенсия и реальная инфляция

При оценке анонсированных прибавок для многих остаётся открытым вопрос, насколько январское повышение пенсий соответствует реальной инфляции, ведь, согласно базовому сценарию Банка России, на конец года она составит примерно 12%. Ситуацию объясняет финансовый аналитик инвестиционной компании "Регион" Михаил Киселёв:

— Правительственные чиновники считают, что январская индексация на 4,8% — это дополнение к уже состоявшемуся увеличению пенсий на 10%, которое было в июле нынешнего года, и поэтому общее повышение составит 14,8%, что выше, чем официальная инфляция. То есть формально указание президента РФ о том, что рост пенсий должен опережать инфляцию, выполняется. Однако, скорее всего, чтобы сохранить ситуацию, придётся снова проводить повышение не позднее следующей осени.

Авторы Максим Греков