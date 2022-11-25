Какие налоги должны платить пенсионеры Подробно об обязательных платежах, налоговых и иных льготах, установленных для российских пенсионеров в 2022 году 25 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Те из россиян, кто уже вышел на пенсию, знают, что законодательство предусматривает для них особый льготный режим по уплате большинства налогов. Однако даже неработающие пенсионеры являются льготниками не всегда. Но разобраться в том, когда придётся платить полный налог, а когда есть возможность сэкономить, на самом деле несложно.

Налог на доходы

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не грозит тем, кто получает государственные пенсии по старости, по инвалидности или в случае потери кормильца, а вот за все остальные денежные поступления пенсионер обязан платить в казну те же 13%, что и обычный гражданин.

Это правило распространяется даже на те пенсии, что выплачиваются россиянам из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), а также на доходы от сдачи в аренду недвижимости.

При этом у пенсионеров, которые платят такие налоги и приобретают недвижимость, есть специальная льгота (пункт 10 статьи 220 Налогового кодекса) — они могут вернуть себе налоговый вычет по декларации за четыре последних года. То есть сразу получить большую часть суммы из причитающегося в таких случаях максимума в 260 000 рублей, а если позволит размер уплаченных налогов, то и всю сумму.

Налог на имущество

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Пенсионер не должен платить налог за один объект имущества каждого вида. То есть, имея в собственности квартиру, дачу и гараж, тому, кто находится на пенсии, платить налог ни за один из этих объектов не надо. Однако, если есть две квартиры или два дома, то за одну из недвижимостей налог платить придётся. При этом, если пенсионер не подавал заявление, на какой объект он хочет распространить льготу, то налоговики должны освободить от налога ту недвижимость, за которую причитается больший налог.

Земельный налог

Этот вид налогов считается не федеральным, а региональным, поэтому действует такое правило: во всех регионах РФ пенсионеру не начисляют оплату за 600 квадратных метров принадлежащего ему земельного участка (пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса), а остальные земельные льготы определяются местным законодательством. Например, в Челябинске от земельного налога освобождены любые участки пенсионеров, в Абакане — только тех пенсионеров, кто достиг 65 лет, а в Петербурге пенсионеры не платят налог за один участок площадью до 25 соток.

Транспортный налог

Данный вид налогообложения тоже устанавливается каждым регионом самостоятельно, и тут нет никаких федеральных правил, но могут действовать льготы, предусмотренные местными законодательными актами. Например, в Москве и Московской области, в Краснодарском крае, в Калмыкии, Бурятии и многих других регионах транспортный налог не платят только граждане, имеющие высшие госнаграды, ветераны и инвалиды, а в Петербурге транспортный налог не берут с пенсионеров-собственников отечественных авто мощностью до 150 лошадиных сил.

Компенсации и госпошлина

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Любые деньги, полученные пенсионером в качестве компенсации, например, за некачественную услугу или проданный товар, либо выплаты в виде страхового возмещения, считаются прибылью, поэтому на эти средства распространяется налогообложение. Хотя, по сути, гражданин просто получил то, что ему причитается по закону. А вот с суммы, полученной за возмещение морального вреда, никаких налогов платить не надо.

Кроме того, пенсионеры не платят никаких госпошлин по судебным тяжбам, связанным с их пенсией, даже если иск предъявлен к негосударственному пенсионному фонду.

Как пенсионерам получить положенные льготы

— В России получение налоговых льгот — это право, а не обязанность, поэтому в ряде регионов налоговая служба не торопится самостоятельно проводить расчёты положенных пенсионерам льгот, хотя может это сделать на основании имеющихся у неё сведений. Тем, кто выходит на пенсию в нынешнем году, имеет смысл сразу, не откладывая, направить в инспекцию заявление хотя бы по транспортному, земельному и имущественному налогам. Тогда налоговики учтут положенные льготы уже в текущем отчетном периоде, — рекомендует адвокат первой Межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Заявление, о котором говорит эксперт, проще всего подать через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru либо через МФЦ. Получив такое обращение, налоговики должны проверить все положенные льготы, запросив сведения о пенсионере в Пенсионном фонде РФ. После чего гражданину будет направлено уведомление о предоставлении ему налоговых льгот.

Авторы Максим Греков