На пенсию раньше срока: кому нужно поспешить с заявлением в ПФР В законодательство внесены поправки, гарантирующие досрочную пенсию всем, кто проходил военную службу либо имеют специальные профессиональные или региональные гарантии. 18 ноября, 01:40 4522 4522 Обложка © ТАСС / Алексей Зотов

По закону около 30 категорий граждан имеют право досрочно получить пенсию. Как правило, такая возможность зависит от профессии, места жительства, семейного положения или состояния здоровья. Также одним из оснований для выхода на пенсию на два года раньше является длительный трудовой стаж. В текущем году под "длительным" стажем понимается 42 года для мужчин и 37 лет для женщин.

Однако стоит иметь в виду, что в зачётный период этого самого длительного стажа входит только время официальной занятости, в течение которого уплачивались соответствующие взносы. А ещё в законе есть так называемые нестраховые периоды: это, например, декретный отпуск, период получения пособия по безработице, время ухода за инвалидом I группы и т.д. По очевидным причинам в это время человек никаких взносов не платит, и поэтому данные периоды в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию не включаются. Но для назначения обычной, не досрочной пенсии по старости все нестраховые периоды в стаже учитывают.

Как считают стаж для служивших в армии

До недавнего времени в не учитываемые для назначения досрочной пенсии нестраховые периоды включали и время службы в армии, ведь в этот период никаких страховых платежей нет. Однако в начале ноября были утверждены поправки в Закон "О страховых пенсиях", согласно которым теперь при назначении пенсии досрочно в длительный стаж должны засчитывать время прохождения военной службы по призыву и участие в специальной военной операции (СВО).

Период службы будут учитывать в стаже. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Как пояснили Лайфу специалисты в отделении Пенсионного фонда России (ПФР), с учётом новых правил, теперь все периоды военной службы, перечисленные в законе , будут засчитываться в длительный стаж, используемый для назначения досрочной пенсии, независимо от того, когда проходила эта самая служба. При этом периоды участия в СВО подлежат зачёту в двойном размере.

Это означает, что тем мужчинам, кто ранее проходил военную службу в армии и у кого уже набирается 40 лет трудового стажа, имеет смысл, не откладывая на потом, обратиться в ПФР с заявлением о назначении им пенсии.

С женщинами, проходившими военную службу, несколько сложнее. В соответствии с действующими положениями, им придётся доказывать, что их служба не носила гражданский характер. Как пояснили специалисты ПФР, например, работа библиотекарем в воинской части не подпадает под действие части 9 статьи 13 закона "О страховых пенсиях", а вот должность метеоролога или телеграфиста однозначно является военной службой и, значит, находится в сфере нового закона.

Женщины с некоторыми военными специальностями могут получить дополнительный стаж. Фото © bloknot.ru

— Для некоторой части россиян новые льготы, возможно, сгладят негативный эффект, связанный с повышением пенсионного возраста, однако в сегодняшней ситуации этого недостаточно, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Почему законодатель не предусмотрел включение всех нестраховых периодов по аналогии с назначением обычной пенсии по старости, непонятно. Возможно, ситуацию объяснят соответствующие разъяснения Минтруда, которые готовятся на конец года.

В Госдуме рассматривается законопроект о досрочной пенсии инвалидам, получившим травмы в ходе боевых действий. Сейчас получившие военную травму могут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), но только при наличии стажа 25 и 20 лет. Депутаты предлагают снизить необходимый стаж до 15 лет, а ветеранам – не инвалидам разрешить выходить на пенсию в 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам.

В каком случае женщины могут досрочно выйти на пенсию

Действующее законодательство специально для женщин предусмотрело варианты, связанные с досрочным выходом на пенсию не только в связи с наличием длительного трудового стажа.

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Женщина имеет право на досрочный выход на пенсию, если она воспитала нескольких детей: троих — пенсия положена в 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых — в 50 лет. А в случае если женщина более 12 лет отработала на Крайнем Севере или 17 лет — в приравненных районах, то даже при наличии двух детей возраст её выхода на пенсию будет 55 лет.

Помимо того, ранний выход на пенсию для мужчин и для женщин гарантирован представителям целого списка профессий. Например, они 25 лет были педагогами либо творческими работниками или 30 лет трудились в медицинской сфере.

Работа скорой помощи. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Только стоит иметь в виду, что сейчас выйти на досрочную пенсию женщинам, чьи профессии отражены в соответствующих нормативных актах, можно через три года после набора стажа, а с 2023 года их выход на пенсию возможен будет через пять лет после набора стажа.

Авторы Максим Греков