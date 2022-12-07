Россия поддерживает создание зоны безопасности у Запорожской АЭС, но считает необходимым договориться о её параметрах. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.

"В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени её защищённости и повышению угрозы совершения террористических актов", — пояснила Кармазинская.

Дипломат подчеркнула, что Москва приложила много усилий для безопасного проведения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на устраиваемые Киевом провокации. Карамзинская добавила, что главная цель создания зоны защиты станции — это предотвращение угроз ЗАЭС из-за атак ВСУ.

Дипломат также заявила об обстрелах станции украинскими военными 19 и 20 ноября, о чём российская сторона сообщала в качестве официальных документов СБ и ГА ООН, но, заметила Кармазинская, США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Зеленского, "который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента".