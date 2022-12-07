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7 декабря, 03:45

Во Владивостоке сгорел ресторан из топ-25 России

Во Владивостоке сгорел ресторан Zuma, причиной стала неисправность оборудования

Пожар полностью уничтожил здание известного во Владивостоке ресторана Zuma, входящего в топ-25 России. Об этом сообщили в главке МЧС по Приморскому краю.

Момент пожара в ресторане Zuma во Владивостоке. Видео © t.me / sysoevfm

Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. По данным региональной прокуратуры, возгорание началось на кухне. К настоящему моменту горение ликвидировано, пострадавших нет. Пожарные смогли не допустить перехода огня на рядом стоящие здания, но сам ресторан выгорел полностью.

  • Сгоревший ресторан Zuma во Владивостоке. Фото © VK / "Мой Владивосток"
    Сгоревший ресторан Zuma во Владивостоке. Фото © VK / "Мой Владивосток"
  • Сгоревший ресторан Zuma во Владивостоке. Фото © VK / "Мой Владивосток"
    Сгоревший ресторан Zuma во Владивостоке. Фото © VK / "Мой Владивосток"
  • Сгоревший ресторан Zuma во Владивостоке. Фото © VK / "Мой Владивосток"
    Сгоревший ресторан Zuma во Владивостоке. Фото © VK / "Мой Владивосток"

Сгоревший ресторан Zuma во Владивостоке. Фото © VK / "Мой Владивосток"

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Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пожар в популярном ресторане Zuma произошёл из-за неисправности оборудования и начался в системе вентиляции. По данному факту проводится доследственная проверка.

Согласно информации с сайта заведения, Zuma является крупнейшим паназиатским рестораном на Дальнем Востоке и занимает 25-е место в рейтинге лучших заведений страны по версии Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia.

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Обложка ©

VK / "Мой Владивосток"

Иван Косицын

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