Опрос показал, что зумеры чаще других проходят чекапы

О возможности пройти медосмотры знают практически все россияне, однако регулярно обследоваться для профилактики готовы только около половины из них. Такие результаты показал опрос, проведённый страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах", которые оказались в распоряжении Лайфа.

Так, почти 96% респондентов знают, что в России можно регулярно проходить профилактический медосмотр по различным страховым программам. Однако делают это далеко не все. В частности, медосмотры в рамках ОМС регулярно проходят 15% опрошенных, ещё 23% делают это от случая к случаю. Чекапы могут также входить в другие страховые программы. Например, в полис накопительного страхования жизни (НСЖ) или ДМС, который чаще всего является частью предоставленного работодателем соцпакета. Их регулярно проходят 8% россиян, и ещё 16% делают это от случая к случаю.

Результаты опроса показывают, что привычка регулярно обследоваться для профилактики у россиян ослабевает с возрастом, несмотря на то что риск возникновения и развития хронических заболеваний как раз возрастает. Чаще других чекапы проходят люди в возрасте от 18 до 24 лет (40% — регулярно или периодически), однако по мере увеличения возраста эта доля снижается: 28% из числа респондентов в возрасте 25–34 лет, 27% — из числа опрошенных в возрасте 35–44 лет, 19% участников опроса в возрасте 45–54 лет и лишь 15% опрошенных старше 55 лет.

Из числа опрошенных, которые не пользуются ОМС для обследований, почти половина приобретают услугу в страховых компаниях (48%), каждый третий — непосредственно в клиниках (36%), а каждый шестой (16%) получает возможность обследоваться в рамках соцпакета от работодателя с включённым в него ДМС. Около половины таких респондентов (46%) тратят на профилактические обследования от десяти до тридцати тысяч рублей в год, четверть (25%) — от 30 до 50 тысяч, а 4% респондентов — от 50 тысяч рублей в год.

"Результаты опроса позволяют предположить, что у половины россиян на регулярные медосмотры просто не хватает времени, об этом сказали 49% респондентов. Каждый четвёртый (24%) также отметил, что не знает, как пройти обследование с максимальной пользой и без лишних расходов, а именно как подобрать медучреждение и какие исследования необходимы в том или ином случае", — пояснила руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова.

Эксперт также добавила, что решить этот вопрос можно при помощи специальных страховых медицинских программ или дополнительных опций к договорам страхования жизни, в которые входит сервис чекапа. Предполагается, что медицинские консультанты составят план обследования и организуют его в подходящих клиниках в удобное время.