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7 декабря, 04:28

Настоящая ведьма вошла в состав Сейма Латвии

Ведьма Санита Петере стала помощницей депутата Сейма Латвии

<p>Санита Петере. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanitapetere</p>

Санита Петере. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanitapetere

"Белая ведьма" Санита Петере стала помощницей депутата сейма Латвии Натальи Марченко-Йодко от партии "За стабильность!". Об этом пишет издание Privatā Dzīve.

По словам Петере, она будет помогать парламентарию "разобраться в социальных вопросах, в которых сильна". Она также уверена, что ведьмы "важны и полезны в политике" и активной в ней участвуют.

"Вы действительно думаете, что в каждой латвийской партии нет хотя бы одной ведьмы? Даже в партии, считающейся очень христианской, есть одна женщина, про которую я смело могу сказать — она ​​ведьма!" — сказала Петере.

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По данным газеты, Петере — одна из самых известных и сильнейших целительниц и лиотерапевтов Латвии. При этом она публично заявляет, что является ведьмой, однако не злой, а "белой".

Ранее пользователи "Твиттера" пришли в шок от заявления депутата Сейма Латвии Александра Кирштейнса, который поставил под сомнение историю возникновения русской нации, а также языка. Пользователи порекомендовали ему не позориться и усомнились в наличии у него образования. Другие решили, что 74-летнему депутату пора снять с себя полномочия, а также заподозрили у него деменцию.

Юлия Коновалова

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