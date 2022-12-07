Настоящая ведьма вошла в состав Сейма Латвии
Ведьма Санита Петере стала помощницей депутата Сейма Латвии
Санита Петере. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sanitapetere
"Белая ведьма" Санита Петере стала помощницей депутата сейма Латвии Натальи Марченко-Йодко от партии "За стабильность!". Об этом пишет издание Privatā Dzīve.
По словам Петере, она будет помогать парламентарию "разобраться в социальных вопросах, в которых сильна". Она также уверена, что ведьмы "важны и полезны в политике" и активной в ней участвуют.
"Вы действительно думаете, что в каждой латвийской партии нет хотя бы одной ведьмы? Даже в партии, считающейся очень христианской, есть одна женщина, про которую я смело могу сказать — она ведьма!" — сказала Петере.
По данным газеты, Петере — одна из самых известных и сильнейших целительниц и лиотерапевтов Латвии. При этом она публично заявляет, что является ведьмой, однако не злой, а "белой".
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