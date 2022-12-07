В Китае заявили о рекордных показателях товарооборота с Россией
Товарооборот России и Китая за 11 месяцев 2022 года вырос на 32% и достиг $172,4 млрд
По итогам одиннадцати месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных показателей: он вырос в годовом исчислении на 32% и составил 172,4 миллиарда долларов. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.
Согласно данным таможни, экспорт из Китая в РФ с января по ноябрь нынешнего года увеличился на 13,4% и составил около 67,3 миллиарда долларов. А поставки из России в Поднебесную выросли на 47,5% и достигли 105,07 миллиарда долларов.
Ранее были названы страны ЕС, нарастившие летом ввоз продукции из России. Сильнее остальных стран в августе импорт товаров из России увеличила Португалия, также выросли покупки в месячном выражении у Латвии, Австрии, Испании, Греции и Словакии.
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