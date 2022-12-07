В Китае заявили о рекордных показателях товарооборота с Россией

По итогам одиннадцати месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордных показателей: он вырос в годовом исчислении на 32% и составил 172,4 миллиарда долларов. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.

Согласно данным таможни, экспорт из Китая в РФ с января по ноябрь нынешнего года увеличился на 13,4% и составил около 67,3 миллиарда долларов. А поставки из России в Поднебесную выросли на 47,5% и достигли 105,07 миллиарда долларов.