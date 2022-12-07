Опрос показал стремительное падение уровня поддержки Украины в США

Уровень поддержки Украины в США сократился до 47%. Об этом сообщается в отчёте исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

"Почти половина американцев <...> (47% против 38% в июле) считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее", — говорится в результатах опроса.

При этом 29% считают, что Вашингтон должен полностью прекратить финансовую и военную поддержку Киева, а 27% респондентов уверены, что Штатам нужно отправить войска и вмешаться в конфликт. Доля американцев, считающих, что Украину нужно поддерживать "столько, сколько потребуется", сократилась с 58 до 48 процентов с июля. Исследование проходило с 18 по 20 ноября.