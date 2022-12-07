Опрос показал стремительное падение уровня поддержки Украины в США
The Chicago Council on Global Affairs: Уровень поддержки Украины в США упал до 47%
Уровень поддержки Украины в США сократился до 47%. Об этом сообщается в отчёте исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.
"Почти половина американцев <...> (47% против 38% в июле) считают, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее", — говорится в результатах опроса.
При этом 29% считают, что Вашингтон должен полностью прекратить финансовую и военную поддержку Киева, а 27% респондентов уверены, что Штатам нужно отправить войска и вмешаться в конфликт. Доля американцев, считающих, что Украину нужно поддерживать "столько, сколько потребуется", сократилась с 58 до 48 процентов с июля. Исследование проходило с 18 по 20 ноября.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не поставляют Украине оружия для ударов по России. Кроме того, американские власти не подталкивают Незалежную наносить удары по целям за пределами своей территории, добавил он.
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