В ЛНР сообщили о переброске сил ВСУ в район Артёмовска для восполнения потерь

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии в район Артёмовска для восполнения боевых потерь. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины", — заявил офицер.

Он уточнил, что их большая часть направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь в зону активных боевых действий, пока остальные находятся в резерве командования.