В ЛНР сообщили о переброске сил ВСУ в район Артёмовска для восполнения потерь
Марочко: ВСУ стянули дополнительные силы в район Артёмовска для восполнения потерь
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии в район Артёмовска для восполнения боевых потерь. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
"В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины", — заявил офицер.
Он уточнил, что их большая часть направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь в зону активных боевых действий, пока остальные находятся в резерве командования.
Кстати, ранее Лайф писал, что офицеры украинской армии, которые находятся в районе Артёмовска, испытывают панику из-за отсутствия приказов командиров покинуть город. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в связи с успехами российских войск на данном направлении положение ВСУ ухудшается с каждым днём.
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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth