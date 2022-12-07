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7 декабря, 05:46

В ЛНР сообщили о переброске сил ВСУ в район Артёмовска для восполнения потерь

Марочко: ВСУ стянули дополнительные силы в район Артёмовска для восполнения потерь

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил о переброске дополнительных сил украинской армии в район Артёмовска для восполнения боевых потерь. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины", — заявил офицер.

Он уточнил, что их большая часть направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь в зону активных боевых действий, пока остальные находятся в резерве командования.

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Кстати, ранее Лайф писал, что офицеры украинской армии, которые находятся в районе Артёмовска, испытывают панику из-за отсутствия приказов командиров покинуть город. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в связи с успехами российских войск на данном направлении положение ВСУ ухудшается с каждым днём.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Николь Вербер

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