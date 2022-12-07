Почему иностранные наёмники готовятся бросить ВСУ в Бахмуте Для иностранцев в Бахмуте (Артёмовске) всё пошло совсем не так, как ожидалось, однако сбежать с позиций будет ещё сложнее, чем попасть туда. Обозреваем карту боевых действий и ситуацию около Бахмута. 178278 178278 Солдаты Грузинского легиона. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / GeorgianNationalLegion

Карта спецоперации на Украине

3 декабря грузинский телеканал "Мтавари" сообщил, что огнём российской артиллерии в Бахмуте были ликвидированы наёмники, приехавшие воевать на Украину на стороне ВСУ. Погибшие Авто Руруа, Ромео Пичхая, Роланд Кварацхелия, Бадри Меркелия и Мераб Аладашвили входили в т.н. Иностранный легион — формирование 57-й отдельной мотопехотной бригады, скомплектованное из иностранцев. Всего, по данным из открытых источников, на Украине с начала СВО погибло не менее 30 граждан Грузии, а общее число наёмников, личности которых уже установлены, превышает 100 человек. Ещё около 700 человек до сих пор не опознаны.

Карта спецоперации на Украине на основе данных Минобороны РФ Смотреть

Наиболее трудным испытанием для зарубежных "специалистов", приехавших на Украину, стала оборона Бахмута. Недавно по поводу обстановки в городе для украинских войск высказался американский генерал Уэсли Кларк. Бывший руководитель операции НАТО по бомбардировкам Югославии заявил, что Бахмут для украинской армии — это "огненная ловушка". Кларк добавил, что линия обороны выстроена в городе таким образом, что украинские войска не смогут покинуть позиции без крупных потерь.

За подготовку позиций к будущим боям в Бахмуте отвечали сразу несколько иностранных граждан. Среди них были специалисты по минно-взрывному делу из Австралии, канадские инструкторы по организации связи, а также бывшие военнослужащие США, обучавшие украинских военных натовской тактике действий COIN. Если расшифровывать COIN дословно, то эта аббревиатура означает Counterinsurgency, то есть "контрпартизанская война". Ещё дословнее — боевые действия с противником, который заведомо слабее. На Украине в целом и в Бахмуте в частности этой тактикой пользовались не только украинские войска, но и зарубежные наёмники. Однако почти сразу выяснилось, что в реальной войне с хорошо подготовленной и оснащённой современным оружием российской армией COIN не работает.

Вся суть COIN на бумаге сводилась к тому, чтобы вести лёгкий стрелковый бой, используя незначительное количество лёгкой бронетехники. Сначала в Мариуполе, а затем и в Бахмуте выяснилось, что против танков, тяжёлой артиллерии и авиации воевать с автоматом у ВСУ и иностранных наёмников не получается.

Парамедики оказывают помощь раненному в Бахмуте украинскому военнослужащему. Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue

ДНР на карте

Иностранные наёмники, включая Грузинский легион, составляют незначительную часть группировки ВСУ в Бахмуте. Ими усиливают не передний край обороны, а тылы. Первая же попытка бросить зарубежные легионы в бой с треском провалилась: в конце ноября в районе села Опытное украинские войска, укреплённые грузинскими наёмниками, попали в огневой мешок и были уничтожены крупнокалиберной артиллерией. "Бахмутская бойня", как её называют украинские военные, уже спровоцировала отток иностранных наёмников обратно туда, откуда они прибыли. Известно, что покидать Украину начали даже граждане государств, находящихся за десятки тысяч километров от места сражения. В частности, бахмутский гарнизон оставил мексиканский наёмник Энрике Родригес Леон, подозреваемый на родине в связях с картелями, а на Украине занимавшийся вербовкой для Интернационального легиона Украины и батальона "Карпатская сечь".

Однако наиболее бесполезным с точки зрения эффективности в Бахмуте оказался именно Грузинский легион. Подразделения из грузинских наёмников четырежды меняли дислокацию. Сначала они занимались охраной внутри города. Однако, как только ВСУ начали нести крупные потери в Бахмуте, батальон зарубежных граждан сначала понёс потери между Соледаром и Бахмутом, затем был переброшен на юг под Опытное, где потерял ещё роту солдат. И теперь терпит поражение на восточной окраине Бахмута, не имея возможности без потерь и безопасно покинуть позиции.

Украинский военнослужащий смотрит на горящее после обстрела здание недалеко от города Бахмута. Фото © ТАСС / EPA / STR

С тактической точки зрения позиции Грузинского легиона расположены хуже некуда: низколежащий Бахмут не позволяет проводить крупные наступательные операции. А техника и люди, переваливающиеся с холма на холм, — как на ладони. При этом тяжёлого вооружения у грузинских наёмников нет с самого начала боевых действий — в их распоряжении лишь лёгкие небронированные пикапы (что добавляет потерь во время обстрела), а также стрелковое оружие, которое невозможно использовать против артиллерии.

Потери ВСУ в Бахмуте

По некоторым данным, Грузинский легион в Бахмуте уничтожен более чем наполовину, что красноречиво говорит об умении наёмников воевать в условиях полноценного общевойскового боя. По информации собеседников Лайфа в зоне проведения СВО, Грузинский легион обладает наиболее полными данными о том, как устроена оборона ВСУ внутри Бахмута. Эти данные собраны не для организации боевых действий, а для бегства на случай обвала обороны и сдачи города. Однако такой исход для командования ВСУ был очевиден, и в Бахмуте уже находятся подразделения 241-й и 109-й бригад территориальной обороны, выполняющие роль заградотрядов — в первую очередь для иностранных наёмников.

По некоторым данным, ВСУ могут решиться на постепенный вывод подразделений в том случае, если потери на Бахмутском направлении перевалят за 800–1000 человек в сутки. Это сделает невозможным медицинское обеспечение (с которым и так наблюдаются большие трудности), а также истощит запасы вооружений и продуктов.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / GeorgianNationalLegion Почему Грузинский легион оказался бесполезен в боях? 0 Люди без опыта Нет оружия Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев