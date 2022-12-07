В России завершены стратегические испытания МС-21
МС-21. Обложка © "Ростех"
В России завершились стратегические испытания среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Специалисты подтвердили его прочностные характеристики, сообщили в "Ростехе".
"Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") завершили статические испытания самолёта МС-21", — говорится в сообщении.
После прошлогодних испытаний на превышение нагрузок планер самолёта был отремонтирован, после чего специалисты вновь испытали его в условиях жёсткой посадки. Кроме того, лайнер был испытан и при аварийной посадке, когда при грубом ударе о землю могут подломиться стойки шасси. Делалось это для того, чтобы в реальной ситуации при жёстком касании о полосу или иную посадочную поверхность стойки шасси не пробили топливные баки, а безопасно отделились от кессона крыла.
Как рассказали в "Ростехе", серийное производство МС-21 должно начаться в 2024 году. А до 2030 года в России планируют собрать около 270 таких самолётов.
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 уже ждут в "Аэрофлоте". Как сообщалось летом, авиакомпания планировала заключить контракт на поставку 300 таких самолётов.