В России завершены стратегические испытания МС-21

После прошлогодних испытаний на превышение нагрузок планер самолёта был отремонтирован, после чего специалисты вновь испытали его в условиях жёсткой посадки. Кроме того, лайнер был испытан и при аварийной посадке, когда при грубом ударе о землю могут подломиться стойки шасси. Делалось это для того, чтобы в реальной ситуации при жёстком касании о полосу или иную посадочную поверхность стойки шасси не пробили топливные баки, а безопасно отделились от кессона крыла.