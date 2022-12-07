Завис в нанотехнологиях: Байден пытался рассказать о запуске производства чипов, но дал сбой
Байден запутался в словах, пытаясь рассказать об открытии производства чипов
У президента США Джо Байдена снова заело пластинку. На этот раз американский лидер дал сбой, пытаясь рассказать об открытии производства чипов. Политик запутался в нанотехнологиях — так и не смог закончить сложную фразу, говоря о развитии электронной промышленности.
Джо Байден запутался в словах, пытаясь рассказать об открытии производства чипов. Видео © Twitter / greg_price11
"Построят вторую лабораторию в Фениксе для производства чипов, три наночипа. Три наночипа, три нано… В любом случае вы понимаете, о чём я говорю... Нано-нано, я не знаю", — завис политик на очередном публичном выступлении.
С президентом США Джо Байденом постоянно происходят всякие неурядицы. Он уже запомнился всему миру своими конфузами на публике, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Политик множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом недавно стало известно, что политик хочет баллотироваться в президенты на второй срок.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta