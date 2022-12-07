Завис в нанотехнологиях: Байден пытался рассказать о запуске производства чипов, но дал сбой

У президента США Джо Байдена снова заело пластинку. На этот раз американский лидер дал сбой, пытаясь рассказать об открытии производства чипов. Политик запутался в нанотехнологиях — так и не смог закончить сложную фразу, говоря о развитии электронной промышленности.

Джо Байден запутался в словах, пытаясь рассказать об открытии производства чипов. Видео © Twitter / greg_price11

"Построят вторую лабораторию в Фениксе для производства чипов, три наночипа. Три наночипа, три нано… В любом случае вы понимаете, о чём я говорю... Нано-нано, я не знаю", — завис политик на очередном публичном выступлении.