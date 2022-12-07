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7 декабря, 07:06

Двое маленьких детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре в Забайкалье

<p>Двое детей погибли при пожаре в селе Митрофаново в Забайкалье. Обложка © <a href="https://t.me/susk_75/593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Забайкальскому краю</a></p>

Двое детей погибли при пожаре в селе Митрофаново в Забайкалье. Обложка © СУ СК РФ по Забайкальскому краю

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Митрофаново Забайкальского края. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, малыши были дома одни: их оставили без присмотра.

"В селе Митрофаново при тушении пожара были обнаружены тела двух малолетних детей, четырёхлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки. По предварительным данным, взрослые оставили детей без присмотра и в этот момент в доме возник пожар", — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", добавили в управлении.

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Оксана Попова

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