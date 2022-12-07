Двое маленьких детей, оставленных без присмотра, погибли при пожаре в Забайкалье
Двое детей погибли при пожаре в селе Митрофаново в Забайкалье. Обложка © СУ СК РФ по Забайкальскому краю
Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Митрофаново Забайкальского края. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, малыши были дома одни: их оставили без присмотра.
"В селе Митрофаново при тушении пожара были обнаружены тела двух малолетних детей, четырёхлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки. По предварительным данным, взрослые оставили детей без присмотра и в этот момент в доме возник пожар", — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", добавили в управлении.
Ранее четыре человека погибли при пожаре в Оренбурге. Их тела нашли прибывшие сотрудники МЧС. Во время работы на месте спасатели также привлекли ведомственных психологов.