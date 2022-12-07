Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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7 декабря, 07:52

Путин наградил депутата парламента ДНР Марию Пирогову орденом Мужества посмертно

<p>Погибшая Мария Пирогова. Фото © Администрация города Дебальцево </p>

Погибшая Мария Пирогова. Фото © Администрация города Дебальцево

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества депутата Народного совета ДНР, волонтёра и поэтессу Марию Пирогову, которая накануне погибла из-за обстрела ВСУ. Указ главы государства опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В тексте говорится, что Пирогову наградили "за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга".

В Донецке при обстреле ВСУ погибла депутат Народного собрания ДНР

В Донецке при обстреле ВСУ погибла депутат Народного собрания ДНР

Напомним, что во вторник, 6 декабря, украинские войска трижды обстреляли центр Донецка из реактивной системы "Град", выпустив в общей сложности 20 снарядов. В результате ударов были повреждены здание бизнес-центра "Центавр плаза" и рынок, здание местного художественного музея, Донецкий национальный технический университет, ряд многоквартирных жилых домов, школа, Спасо-Преображенский кафедральный собор, снаряды прилетели также в район "Донбасс-арены". Несколько человек погибло, в том числе и 29-летняя Пирогова.

Марина Калегина
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