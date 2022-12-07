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7 декабря, 08:06

Жена Роналду поздравила Португалию с выходом в 1/4 финала ЧМ, но не от всей души

Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес разгневана отсутствием мужа в стартовом составе сборной

<p>Джорджина и капитан сборной Португалии вместе с 2016 года. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / georginagio</p>

Джорджина и капитан сборной Португалии вместе с 2016 года. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / georginagio

Испанская танцовщица и модель Джорджина Родригес назвала позором отсутствие её супруга — капитана и лидера национальной команды Португалии Криштиану Роналду — в основном составе сборной. Такой гневный пост появился в среду в её инстаграме*.

Джорджина поздравила португальцев с выходом в 1/4 финала мирового первенства, но выразила недоумение в связи с тем, что Криштиану Роналду не вышел на поле с первых минут.

"Поздравляю Португалию. Пока 11 футболистов пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Какой позор не иметь возможности насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут", — написала испанка, добавив, что на протяжении всей игры болельщики не переставали спрашивать о Роналду и выкрикивать его имя.

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Напомним, что Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счётом 6:1. Португалия стала четвертьфиналистом в том числе благодаря хет-трику Рамуша. Также голы на счету Пепе (33-я), Рафаэла Геррейро (55-я) и Рафаэла Леао (91-я). Единственный мяч в составе проигравших на счету Мануэля Аканджи.

*Запрещён на территории Российской Федерации.

Марина Калегина

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