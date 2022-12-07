В Туле шестилетняя девочка сбежала из развивающего центра и каталась на троллейбусе

В Туле шестилетняя малышка передумала грызть гранит науки в развивающем центре и решила провести день по своему усмотрению. По данным Тульской службы новостей, малышка собрала вещи, ушла из учреждения и отправилась кататься на городском троллейбусе.

Примечательно, что пропажу воспитанницы преподаватели частного развивающего центра совсем не заметили. К сожалению, она также не привлекла внимание и пассажиров. Путешественницу приметила только женщина-кондуктор, когда троллейбус уже доехал до конечной остановки. Она написала сообщение в социальных сетях города и выложила снимок довольной Юли, которая обосновалась на водительском сиденье.

Сейчас с девочкой всё хорошо, она находится дома. Действия "профессионалов" из тульского развивающего центра теперь будут проверять сотрудники полиции.