Неизвестные совершили покушение на замглавы Мелитополя Николая Волыка. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Всё произошло вчера рано утром около дома Волыка, когда тот выходил из подъезда. Злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое, по словам Рогова, применяют сподвижники украинского президента Владимира Зеленского. Известно, что мощность самодельного взрывного устройства составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

"Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он (Николай. — Прим. Лайфа), ни жители не пострадали", — приводит его слова РИА "Новости".