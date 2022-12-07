Волну сезонных болезней в России связали с отменой ковидных ограничений

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил рост сезонных заболеваний в России. По его словам, это связано с отменой антиковидных ограничений, которые всё это время были сдерживающим фактором.

"Главный фактор — отмена всех антиковидных ограничений. В предыдущие сезоны они были сдерживающим фактором", — приводит его слова Ura.ru.

По мнению врача, иммунитет ещё не выработался должным образом, ведь в прошлые годы грипп и прочие ОРВИ особо не распространялись. Прошлый сезон прошёл средне, а теперь "разжимается как пружина", отметил специалист. Причём теперь у возбудителей есть активная форма воздействия на иммунитет человека.

"Грипп зависит от характера возбудителя, а они сегодня очень активны. H1N1 и H3N2 — очень активные штаммы. Ими легче заразиться, особенно на фоне ослабленного иммунитета, то есть не приобретённого от ОРВИ и гриппа", — пояснил врач.

Вместе с тем он добавил, что в сезон заболеваний вмешались ещё и эпидемические циклы, которые действуют каждые 5–6 лет. Пока не известно, будут они бушевать именно в этом или всё же следующем году, однако риск довольно высокий.