Какой штамм гриппа пришёл в Россию в конце 2022 года На фоне затухающего CоViD-19 Роспотребнадзор отмечает рост простуды и гриппа. По данным Минздрава, в Россию вернулся штамм А (H1N1) — свиной грипп, пандемия которого в РФ бушевала в 2009 году. 6 декабря, 23:40 Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Свиной грипп вернулся в Россию

По официальным данным, в России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прирост составил 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. При этом в 74 субъектах выявлен штамм А (H1N1) , так называемый свиной грипп, первый случай которого в РФ был зафиксирован 13 лет назад.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ещё в конце ноября предупреждал о возможном распространении А (H1N1), указав, что самым эффективным средством профилактики является прививка. Тем более что в России существуют вакцины именно от данного вида вируса.

В свою очередь Роспотребнадзор указал , что особую опасность данный вид гриппа представляет для детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Какие симптомы у свиного гриппа в 2022 году

Как пояснили Лайфу медицинские специалисты, симптомы у инфекции классические: высокая температура, слабость, возможны головная боль и ломота в теле, а на второй-третий день — насморк, больное горло, сухой кашель.

— Этот опасный вирус по первичным симптомам очень похож на CoViD-19, вот только препаратами от коронавируса свиной грипп не лечится, — рассказал доктор одной из московских клиник, кандидат медицинских наук Дмитрий Сидоров. — Отличить одну инфекцию от другой можно только по результатам анализов, поэтому в случае заболевания лечиться самостоятельно и тем более "народными средствами" категорически нельзя.

Покупательница в одной из аптек города. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

Другие эксперты пояснили, что, в зависимости от индивидуальных особенностей организма, протекание заболевания у разных людей может проходить по-разному. У одних — повышенная температура может держаться не менее недели, а у других — температурные показатели могут прийти в норму через три-четыре дня. Некоторые из заболевших подвержены сильному кашлю и боли в горле, у других — данные симптомы носят умеренный характер. Но, даже если заболевание протекает в относительно лёгкой форме, это не значит, что вирус отступил и назначенные лечащим врачом препараты более не нужны. Ведь недолеченная инфекция может перейти в тяжёлую форму прогрессирующей вирусной пневмонии, которая, в отличие от бактериальной пневмонии, к целому ряду антибиотиков может быть нечувствительна.

В большинстве случаев россияне не могут самостоятельно определить свой диагноз, поэтому специалисты по терапии и общей практике Минздрава России советуют : при первых признаках любой инфекции начать приём одного противовирусного препарата, обратиться к врачу и соблюдать гигиенические требования, чтобы не заразить окружающих.

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Авторы Максим Греков