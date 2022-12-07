Россиянам рассказали, чем вооружиться, чтобы победить сквозняк

Сквозняки могут возникнуть из-за частого проветривания, плохо заделанных швов и щелей, а также из-за разной температуры внутри помещения и снаружи — чем больше отличие, тем сильнее поток воздуха. Об этом в беседе с Лайфом рассказала эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Виктория Мустафина. По её словам, воздух у окна обычно охлаждается быстрее, чем у стен, из-за чего возникает активная циркуляция воздушных масс, которая и приводит к сквознякам.

"Кроме того, есть не самые очевидные причины. Если вы заметили, что в квартире появились сквозняки, проверьте уплотнители окон: возможно, они износились и плохо прилегают к раме. Вытяжка также может вызывать прохладные потоки воздуха, если есть засоры или нарушения конструкции", — подсказывает собеседница Лайфа.

В этот же список можно занести зазоры вокруг люстры в натяжных потолках, разболтанные розетки, неправильно установленные подоконники. Если обнаружили зазоры — не поленитесь заделать их бесцветным силиконовым герметиком. Для дверных коробок и оконных рам, которые неплотно прилегают к стене, применяют специальные уплотнители. А под подоконник хорошо бы установить батарею отопления или обогреватель — прибор заставит нагретый воздух подниматься вверх и преградит путь холодным потокам.

"Проверить следует и щели вокруг светильников и обработать их термостойким или огнеупорным герметиком. Заменить уплотнители на дверях, если они износились, а на замочную скважину закрепить плотную насадку. Последним штрихом в борьбе со сквозняками могут стать тяжёлые шторы, которые создадут препятствие для холодного воздуха от окна", — советует эксперт.