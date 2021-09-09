Не взорвать дом: Как согреться без угрозы для здоровья и жизни
Причиной трагического взрыва в Ногинске была попытка жителей согреться с помощью газовой плиты. Есть способы, как безопасно и в тепле пережить осенние холода.
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Тепловентиляторы
Принцип работы: внутри корпуса располагаются нагревательный элемент и обдувающий вентилятор. Так создаётся поток тёплого воздуха, вентилятор распространяет его по помещению.
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Компактный и простой в использовании. Поставили в комнате, воткнули в розетку, включили, выбрали нужную скорость — и готово. Фишка прибора: он отапливает конкретный участок комнаты, а не всё помещение, что позволяет экономить на электроэнергии. Например, можно поставить возле дивана или рабочего стола.
Главный минус тепловентилятора: прибор сильнее всех высушивает воздух, который проходит через раскалённую спираль и сжигается. Кроме того, тепловентилятор сжигает пыль. Такой обогреватель пригоден лишь для кратковременного использования. При длительном вы почувствуете нехватку кислорода, першение в горле, головную боль или дискомфорт слизистых.
Плюсы:
- простота использования;
- компактность;
- доступность — самые низкие цены.
Минусы:
- сильное сжигание кислорода;
- сильный расход энергии;
- шум от вентилятора.
Конвектор
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Принцип работы: прибор заставляет циркулировать воздух по помещению. Внутри корпуса расположен нагревательный элемент, а в верхней части — воздуховыпускная решётка. Холодный воздух попадает в корпус, нагревается и выходит наружу тёплым, вытесняя холодные воздушные массы.
Более мощный и совершенный прибор, чем тепловентилятор. Некоторые типы конвекторов управляются в мобильном приложении. Там можно включить прибор или задать время, когда он начнёт работать и выключится. Самый популярный сценарий: через полчаса пользователь будет дома, он включает конвектор заранее, чтобы прийти в тёплое помещение.
Конвектор заставляет воздух циркулировать по комнате. Из-за этого он может поднять пыль с полок. Если вы его используете, желательна ежедневная влажная уборка. Также необходимо периодически очищать от пыли сам конвектор при помощи пылесоса.
Плюсы:
- высокая скорость работы;
- равномерный обогрев комнаты;
- пожаробезопасность;
- эргономичность.
Минусы:
- вероятность появления сквозняков;
- вероятность поднятия пыли;
- необходимость регулярной чистки;
- осушение воздуха.
Масляные радиаторы
Принцип работы: в масляном сосуде находится изолированная электрическая спираль. При включении она нагревается и передаёт всё тепло маслу. Корпус радиатора прогревается равномерно, передавая тепло воздуху и окружающим предметам.
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Фишка этого аппарата: он не выжигает воздух. Тепло излучает масло, оно же передаёт его другим предметам.
Поскольку внутри прибора находится горячее масло, при падении или сильном ударе оно может вытечь наружу. Как минимум — в доме испортится напольное покрытие, а как максимум — это закончится ожогами и пожарами.
Правда, это в большей степени касается низкокачественных обогревателей кустарного производства. Серьёзные производители предусмотрели высокую степень защиты корпуса.
Масляный радиатор также инертный. Он долго нагревается, а после отключения излучает тепло, пока не остынет, не затрачивая энергию. Второе, впрочем, и плюс, и минус. С одной стороны, после прекращения работы нужно ждать, пока прибор остынет. Перемещать горячий обогреватель небезопасно. С другой — его можно нагреть и выключить. Он продолжит обогревать помещение, но не станет тратить лишнюю электроэнергию.
Плюсы:
- простота конструкции;
- долговечность;
- длительное время работы без питания;
- не сжигает воздух.
Минусы:
- серьёзные последствия при выходе из строя;
- неэргономичность;
- инертность.
Инфракрасные обогреватели
Принцип работы: любое тело или вещество излучает тепло, если его нагреть. По такому принципу работают ИК-обогреватели — они нагревают не воздух, а окружающие предметы, а от них уже повышается температура в помещении.
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Альтернатива масляному радиатору. При этом он быстрее нагревает помещение, быстрее остывает, и он миниатюрнее.
Только ИК-обогреватель более требователен к помещению. Чтобы он был эффективнее, необходимо соблюдение соответствующих условий. Например, расстояние от потолка до пола должно быть не менее двух с половиной метров. А чаще всего его крепят сверху.
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Плюсы:
- эргономичность;
- бесшумность;
- скорость нагревания помещения;
- точечный обогрев зон помещения.
Минусы
- сложность установки;
- ИК-излучение травмирует кожу;
- излишний нагрев может повредить мебель.