Не взорвать дом: Как согреться без угрозы для здоровья и жизни Причиной трагического взрыва в Ногинске была попытка жителей согреться с помощью газовой плиты. Есть способы, как безопасно и в тепле пережить осенние холода. 9 сентября, 09:45 Фото © Shutterstock

Тепловентиляторы

Принцип работы: внутри корпуса располагаются нагревательный элемент и обдувающий вентилятор. Так создаётся поток тёплого воздуха, вентилятор распространяет его по помещению.

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Компактный и простой в использовании. Поставили в комнате, воткнули в розетку, включили, выбрали нужную скорость — и готово. Фишка прибора: он отапливает конкретный участок комнаты, а не всё помещение, что позволяет экономить на электроэнергии. Например, можно поставить возле дивана или рабочего стола.

Главный минус тепловентилятора: прибор сильнее всех высушивает воздух, который проходит через раскалённую спираль и сжигается. Кроме того, тепловентилятор сжигает пыль. Такой обогреватель пригоден лишь для кратковременного использования. При длительном вы почувствуете нехватку кислорода, першение в горле, головную боль или дискомфорт слизистых.

Плюсы:

простота использования;

компактность;

доступность — самые низкие цены.

Минусы:

сильное сжигание кислорода;

сильный расход энергии;

шум от вентилятора.

Конвектор

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Принцип работы: прибор заставляет циркулировать воздух по помещению. Внутри корпуса расположен нагревательный элемент, а в верхней части — воздуховыпускная решётка. Холодный воздух попадает в корпус, нагревается и выходит наружу тёплым, вытесняя холодные воздушные массы.

Более мощный и совершенный прибор, чем тепловентилятор. Некоторые типы конвекторов управляются в мобильном приложении. Там можно включить прибор или задать время, когда он начнёт работать и выключится. Самый популярный сценарий: через полчаса пользователь будет дома, он включает конвектор заранее, чтобы прийти в тёплое помещение.

Конвектор заставляет воздух циркулировать по комнате. Из-за этого он может поднять пыль с полок. Если вы его используете, желательна ежедневная влажная уборка. Также необходимо периодически очищать от пыли сам конвектор при помощи пылесоса.

Плюсы:

высокая скорость работы;

равномерный обогрев комнаты;

пожаробезопасность;

эргономичность.

Минусы:

вероятность появления сквозняков;

вероятность поднятия пыли;

необходимость регулярной чистки;

осушение воздуха.

Масляные радиаторы

Принцип работы: в масляном сосуде находится изолированная электрическая спираль. При включении она нагревается и передаёт всё тепло маслу. Корпус радиатора прогревается равномерно, передавая тепло воздуху и окружающим предметам.

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Фишка этого аппарата: он не выжигает воздух. Тепло излучает масло, оно же передаёт его другим предметам.

Поскольку внутри прибора находится горячее масло, при падении или сильном ударе оно может вытечь наружу. Как минимум — в доме испортится напольное покрытие, а как максимум — это закончится ожогами и пожарами.

Правда, это в большей степени касается низкокачественных обогревателей кустарного производства. Серьёзные производители предусмотрели высокую степень защиты корпуса.

Масляный радиатор также инертный. Он долго нагревается, а после отключения излучает тепло, пока не остынет, не затрачивая энергию. Второе, впрочем, и плюс, и минус. С одной стороны, после прекращения работы нужно ждать, пока прибор остынет. Перемещать горячий обогреватель небезопасно. С другой — его можно нагреть и выключить. Он продолжит обогревать помещение, но не станет тратить лишнюю электроэнергию.

Плюсы:

простота конструкции;

долговечность;

длительное время работы без питания;

не сжигает воздух.

Минусы:

серьёзные последствия при выходе из строя;

неэргономичность;

инертность.

Инфракрасные обогреватели

Принцип работы: любое тело или вещество излучает тепло, если его нагреть. По такому принципу работают ИК-обогреватели — они нагревают не воздух, а окружающие предметы, а от них уже повышается температура в помещении.

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Альтернатива масляному радиатору. При этом он быстрее нагревает помещение, быстрее остывает, и он миниатюрнее.

Только ИК-обогреватель более требователен к помещению. Чтобы он был эффективнее, необходимо соблюдение соответствующих условий. Например, расстояние от потолка до пола должно быть не менее двух с половиной метров. А чаще всего его крепят сверху.

Плюсы:

эргономичность;

бесшумность;

скорость нагревания помещения;

точечный обогрев зон помещения.

Минусы

сложность установки;

ИК-излучение травмирует кожу;

излишний нагрев может повредить мебель.