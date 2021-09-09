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9 сентября, 09:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Тепловентиляторы

Принцип работы: внутри корпуса располагаются нагревательный элемент и обдувающий вентилятор. Так создаётся поток тёплого воздуха, вентилятор распространяет его по помещению.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Компактный и простой в использовании. Поставили в комнате, воткнули в розетку, включили, выбрали нужную скорость — и готово. Фишка прибора: он отапливает конкретный участок комнаты, а не всё помещение, что позволяет экономить на электроэнергии. Например, можно поставить возле дивана или рабочего стола.

Главный минус тепловентилятора: прибор сильнее всех высушивает воздух, который проходит через раскалённую спираль и сжигается. Кроме того, тепловентилятор сжигает пыль. Такой обогреватель пригоден лишь для кратковременного использования. При длительном вы почувствуете нехватку кислорода, першение в горле, головную боль или дискомфорт слизистых.

Плюсы:

  • простота использования;
  • компактность;
  • доступность — самые низкие цены.

Минусы:

  • сильное сжигание кислорода;
  • сильный расход энергии;
  • шум от вентилятора.

Конвектор

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Принцип работы: прибор заставляет циркулировать воздух по помещению. Внутри корпуса расположен нагревательный элемент, а в верхней части — воздуховыпускная решётка. Холодный воздух попадает в корпус, нагревается и выходит наружу тёплым, вытесняя холодные воздушные массы.

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Более мощный и совершенный прибор, чем тепловентилятор. Некоторые типы конвекторов управляются в мобильном приложении. Там можно включить прибор или задать время, когда он начнёт работать и выключится. Самый популярный сценарий: через полчаса пользователь будет дома, он включает конвектор заранее, чтобы прийти в тёплое помещение.

Конвектор заставляет воздух циркулировать по комнате. Из-за этого он может поднять пыль с полок. Если вы его используете, желательна ежедневная влажная уборка. Также необходимо периодически очищать от пыли сам конвектор при помощи пылесоса.

Плюсы:

  • высокая скорость работы;
  • равномерный обогрев комнаты;
  • пожаробезопасность;
  • эргономичность.

Минусы:

  • вероятность появления сквозняков;
  • вероятность поднятия пыли;
  • необходимость регулярной чистки;
  • осушение воздуха.

Масляные радиаторы

Принцип работы: в масляном сосуде находится изолированная электрическая спираль. При включении она нагревается и передаёт всё тепло маслу. Корпус радиатора прогревается равномерно, передавая тепло воздуху и окружающим предметам.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Фишка этого аппарата: он не выжигает воздух. Тепло излучает масло, оно же передаёт его другим предметам.

Поскольку внутри прибора находится горячее масло, при падении или сильном ударе оно может вытечь наружу. Как минимум — в доме испортится напольное покрытие, а как максимум — это закончится ожогами и пожарами.

Правда, это в большей степени касается низкокачественных обогревателей кустарного производства. Серьёзные производители предусмотрели высокую степень защиты корпуса.

Масляный радиатор также инертный. Он долго нагревается, а после отключения излучает тепло, пока не остынет, не затрачивая энергию. Второе, впрочем, и плюс, и минус. С одной стороны, после прекращения работы нужно ждать, пока прибор остынет. Перемещать горячий обогреватель небезопасно. С другой — его можно нагреть и выключить. Он продолжит обогревать помещение, но не станет тратить лишнюю электроэнергию.

Плюсы:

  • простота конструкции;
  • долговечность;
  • длительное время работы без питания;
  • не сжигает воздух.

Минусы:

  • серьёзные последствия при выходе из строя;
  • неэргономичность;
  • инертность.

Инфракрасные обогреватели

Принцип работы: любое тело или вещество излучает тепло, если его нагреть. По такому принципу работают ИК-обогреватели — они нагревают не воздух, а окружающие предметы, а от них уже повышается температура в помещении.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Альтернатива масляному радиатору. При этом он быстрее нагревает помещение, быстрее остывает, и он миниатюрнее.

Только ИК-обогреватель более требователен к помещению. Чтобы он был эффективнее, необходимо соблюдение соответствующих условий. Например, расстояние от потолка до пола должно быть не менее двух с половиной метров. А чаще всего его крепят сверху.

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Плюсы:

  • эргономичность;
  • бесшумность;
  • скорость нагревания помещения;
  • точечный обогрев зон помещения.

Минусы

  • сложность установки;
  • ИК-излучение травмирует кожу;
  • излишний нагрев может повредить мебель.
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Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков
Денис Марков
Денис Марков

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