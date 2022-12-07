Полиция рассказала о преступнике, стрелявшем в полицейских в Новошахтинске
Стрелявшим по полицейским в Новошахтинске оказался 38-летний уроженец другого региона
Мужчина, стрелявший по полицейским в Новошахтинске, оказался 38-летним уроженцем другого региона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
"В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции при содействии сотрудников Росгвардии. Им оказался 38-летний уроженец другого региона", — говорится в сообщении.
Как уже писал Лайф, накануне мужчина в камуфляже открыл огонь из пулемёта по сотрудникам ОМВД России по Новошахтинску, после чего скрылся. Один из силовиков получил огнестрельное ранение. По всему региону был введён план "Сирена". Сегодня, 7 декабря, преступника задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
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