В Перу после импичмента президентом впервые стала женщина
Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства
Первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства перед Конгрессом, который ранее вынес импичмент президенту страны Педро Кастильо.
"Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года", — сказала она.
Стоит отметить, что Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу.
Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. До начала заседания, на котором рассматривался вопрос отставки главы государства, Кастильо выступил с обращением, в котором объявил о роспуске парламента и введении комендантского часа. Однако законодатели не стали отменять голосование.
ТАСС / AP / Jack Taylor