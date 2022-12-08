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7 декабря, 22:35

В Перу после импичмента президентом впервые стала женщина

Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства

Первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства перед Конгрессом, который ранее вынес импичмент президенту страны Педро Кастильо.

"Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года", — сказала она.

Стоит отметить, что Болуарте стала первой женщиной-президентом Перу.

Полиция Перу задержала президента Кастильо после импичмента

Полиция Перу задержала президента Кастильо после импичмента

Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. До начала заседания, на котором рассматривался вопрос отставки главы государства, Кастильо выступил с обращением, в котором объявил о роспуске парламента и введении комендантского часа. Однако законодатели не стали отменять голосование.

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ТАСС / AP / Jack Taylor

Иван Косицын

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