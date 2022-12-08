Теннисистов из России могут допустить к следующему Уимблдону

Российские теннисисты могут получить допуск к участию в Уимблдоне в 2023 году. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, организаторы турнира Большого шлема могут пересмотреть свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. При этом в случае получения допуска теннисисты из РФ и Белоруссии будут выступать в нейтральном статусе.

Также газета утверждает, что организаторы Уимблдона не хотят конфронтации с остальным теннисным сообществом. Они опасаются, что недопуск россиян и белорусов до турнира может привести к его обесцениванию.