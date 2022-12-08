Теннисистов из России могут допустить к следующему Уимблдону
The Telegraph: Российских теннисистов могут допустить к участию в Уимблдоне в 2023 году
Российские теннисисты могут получить допуск к участию в Уимблдоне в 2023 году. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
По данным издания, организаторы турнира Большого шлема могут пересмотреть свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании. При этом в случае получения допуска теннисисты из РФ и Белоруссии будут выступать в нейтральном статусе.
Также газета утверждает, что организаторы Уимблдона не хотят конфронтации с остальным теннисным сообществом. Они опасаются, что недопуск россиян и белорусов до турнира может привести к его обесцениванию.
Добавим, что накануне Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на один миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в британских турнирах в 2022 году. ATP также пригрозила исключением турниров LTA из тура, если россияне и белорусы не будут допущены к соревнованиям в 2023 году. До этого на такую же сумму организаторов Уимблдона оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA).
Лайф напоминает, что организаторы Уимблдона в апреле приняли решение отстранить российских и белорусских теннисистов от участия в турнире 2022 года на фоне событий на территории Украины. Из-за этого решения Уимблдон был лишён рейтинговых очков.
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