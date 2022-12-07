"Ситуация беспрецедентная": В ОКР заявили о доминировании политики в рекомендациях МОК

На сегодняшний день не существует предпосылок для продления санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) к российским спортсменам, однако остаются политически мотивированные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Такое заявление в ходе заседания исполкома ОКР сделал глава организации Станислав Поздняков.

"17 декабря истекают санкции CAS, нет предпосылок, чтобы какие-либо ограничения на национальные символы и допуск российских спортсменов были продлены. Решение CAS исполнено, иных судебных исков нет. Мы не дали ни единого повода для инсинуаций извне. Санкции CAS прекратят своё действие, но останутся рекомендации МОК, продиктованные политикой", — заявил он.

Поздняков отметил, что такие решения приносят всё больше вреда как МОК, так и всему олимпийскому движению. При этом ситуацию он охарактеризовал как беспрецедентную, а на данный момент "политика сильнее спорта", добавил глава комитета.