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7 декабря, 12:04

Путин повысил командующего Балтийским флотом Лиину до адмирала

<p>Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина. Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении командующего Балтийским флотом Виктора Лиины в звании. Согласно распоряжению главы государства, он стал адмиралом.

"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации: <…> адмирала — Лиине Виктору Николаевичу", — сказано в указе президента.

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А ранее Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе. Президент передал девушке звезду Героя России, которой была посмертно награждена её мать.

Андрей Бражников

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