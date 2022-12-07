Путин повысил командующего Балтийским флотом Лиину до адмирала

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении командующего Балтийским флотом Виктора Лиины в звании. Согласно распоряжению главы государства, он стал адмиралом.

А ранее Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе. Президент передал девушке звезду Героя России, которой была посмертно награждена её мать.