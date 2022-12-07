"Дома, всё хорошо": Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о госпитализации

Отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова — певец Бедрос Киркоров — опроверг информацию о своей госпитализации, о которой сегодня ранее сообщили некоторые СМИ. В беседе с Лайфом он рассказал, что в данный момент находится дома.

"Нет [не госпитализирован]. Ничего, никакая больница", — сказал Бедрос Киркоров и добавил, что находится дома и нормально себя чувствует.

Сегодня ранее СМИ опубликовали информацию о том, что 90-летний Бедрос Киркоров был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы. Предварительным диагнозом якобы называли пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.