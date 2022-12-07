Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 11:55

"Дома, всё хорошо": Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о госпитализации

Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о своей госпитализации

<p>Певец Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Певец Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова — певец Бедрос Киркоров — опроверг информацию о своей госпитализации, о которой сегодня ранее сообщили некоторые СМИ. В беседе с Лайфом он рассказал, что в данный момент находится дома.

"Нет [не госпитализирован]. Ничего, никакая больница", — сказал Бедрос Киркоров и добавил, что находится дома и нормально себя чувствует.

Сегодня ранее СМИ опубликовали информацию о том, что 90-летний Бедрос Киркоров был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы. Предварительным диагнозом якобы называли пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Состояние находящегося в больнице Пеле улучшилось

Состояние находящегося в больнице Пеле улучшилось

Ранее Лайф рассказывал, что нью-йоркские активисты потребовали запретить Филиппу Киркорову въезд в США, где у него имеется шикарный особняк площадью около 800 квадратных метров и рыночной стоимостью $10 миллионов. Требование связано с тем, что поп-король поддерживает Россию и в то же время имеет возможность приезжать и отдыхать в своём роскошном доме во Флориде.

Юлия Архипова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров