"Дома, всё хорошо": Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о госпитализации
Бедрос Киркоров в беседе с Лайфом опроверг слухи о своей госпитализации
Певец Бедрос Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова — певец Бедрос Киркоров — опроверг информацию о своей госпитализации, о которой сегодня ранее сообщили некоторые СМИ. В беседе с Лайфом он рассказал, что в данный момент находится дома.
"Нет [не госпитализирован]. Ничего, никакая больница", — сказал Бедрос Киркоров и добавил, что находится дома и нормально себя чувствует.
Сегодня ранее СМИ опубликовали информацию о том, что 90-летний Бедрос Киркоров был экстренно госпитализирован в одну из клиник Москвы. Предварительным диагнозом якобы называли пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости.
Ранее Лайф рассказывал, что нью-йоркские активисты потребовали запретить Филиппу Киркорову въезд в США, где у него имеется шикарный особняк площадью около 800 квадратных метров и рыночной стоимостью $10 миллионов. Требование связано с тем, что поп-король поддерживает Россию и в то же время имеет возможность приезжать и отдыхать в своём роскошном доме во Флориде.
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