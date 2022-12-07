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7 декабря, 11:12

В США потребовали запретить въезд Филиппу Киркорову

Американские активисты потребовали запретить Киркорову въезд в США из-за поддержки РФ

<p> Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Нью-йоркские активисты потребовали запретить Филиппу Киркорову въезд в США, где у него имеется шикарный особняк площадью около 800 кв. м и рыночной стоимостью $10 млн.

Обращение американских активистов в ведомства США с жалобой на Филиппа Киркорова. Фото © t.me / SHOT

Обращение американских активистов в ведомства США с жалобой на Филиппа Киркорова. Фото © t.me / SHOT

SHOT уточняет, что такое требование связано с тем, что поп-король поддерживает Россию и в то же время имеет возможность приезжать и отдыхать в своём роскошном доме во Флориде. Активисты составили против российского артиста коллективную жалобу и подали её в Министерство юстиции и Министерство финансов США, а также в несколько других ведомств.

В дополнение к этому группа американцев создала петицию с требованием вообще запретить российскому поп-музыканту въезд в США. Пока что она набрала 370 голосов.

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А ранее Киркорова заподозрили в неуплате налогов на миллионы рублей. По информации kp.ru, певец задолжал за шикарный особняк в Подмосковье, также у него оказались задолженности по налогам.

Ирина Фальке

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