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7 декабря, 11:06

Семья девушки, которой отрубило голову вывеской, требует $140 млн

Семья американки, которой отрубило голову железной вывеской, требует 140 млн долларов

<p>Девушка, которой оторвало голову железной вывеской в США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Esther Nakajjigo</p>

Девушка, которой оторвало голову железной вывеской в США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Esther Nakajjigo

Семья девушки, которой оторвало голову железной вывеской в 2020 году в США, требует компенсацию в размере 140 миллионов долларов. Об этом пишет Mirror.

  • Место происшествия, где девушке оторвало голову железной вывеской. Фото © Grand County Sheriff's Office
    Место происшествия, где девушке оторвало голову железной вывеской. Фото © Grand County Sheriff's Office
  • Место происшествия, где девушке оторвало голову железной вывеской. Фото © Grand County Sheriff's Office
    Место происшествия, где девушке оторвало голову железной вывеской. Фото © Grand County Sheriff's Office

Место происшествия, где девушке оторвало голову железной вывеской. Фото © Grand County Sheriff's Office

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Всё случилось, когда девушка ехала с мужем в автомобиле в районе национального парка в штате Юта. В ходе поездки поднялся сильный ветер, который отбросил железную вывеску с ворот заповедника прямо на машину. В итоге знак пробил авто и задел пассажирку, а точнее, буквально отрезал ей голову.

В результате родственники погибшей подали иск на 140 миллионов долларов. По их мнению, администрация парка не проконтролировала состояние ворот при въезде, тем самым проявила халатность.

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А в Нижегородской области пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину и лишился её до локтя. Ребёнка с большой кровопотерей доставили в реанимацию, где врачи четыре часа сражались за его жизнь. Малыша удалось спасти.

Николь Вербер
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