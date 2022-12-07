Семья девушки, которой отрубило голову вывеской, требует $140 млн
Семья американки, которой отрубило голову железной вывеской, требует 140 млн долларов
Девушка, которой оторвало голову железной вывеской в США. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Esther Nakajjigo
Семья девушки, которой оторвало голову железной вывеской в 2020 году в США, требует компенсацию в размере 140 миллионов долларов. Об этом пишет Mirror.
Всё случилось, когда девушка ехала с мужем в автомобиле в районе национального парка в штате Юта. В ходе поездки поднялся сильный ветер, который отбросил железную вывеску с ворот заповедника прямо на машину. В итоге знак пробил авто и задел пассажирку, а точнее, буквально отрезал ей голову.
В результате родственники погибшей подали иск на 140 миллионов долларов. По их мнению, администрация парка не проконтролировала состояние ворот при въезде, тем самым проявила халатность.
А в Нижегородской области пятилетний мальчик засунул руку в работающую стиральную машину и лишился её до локтя. Ребёнка с большой кровопотерей доставили в реанимацию, где врачи четыре часа сражались за его жизнь. Малыша удалось спасти.