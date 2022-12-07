Семья девушки, которой отрубило голову вывеской, требует $140 млн

Семья девушки, которой оторвало голову железной вывеской в 2020 году в США, требует компенсацию в размере 140 миллионов долларов. Об этом пишет Mirror.





Всё случилось, когда девушка ехала с мужем в автомобиле в районе национального парка в штате Юта. В ходе поездки поднялся сильный ветер, который отбросил железную вывеску с ворот заповедника прямо на машину. В итоге знак пробил авто и задел пассажирку, а точнее, буквально отрезал ей голову.

В результате родственники погибшей подали иск на 140 миллионов долларов. По их мнению, администрация парка не проконтролировала состояние ворот при въезде, тем самым проявила халатность.