Попыткам Вашингтона изолировать Россию предрекли провал

Избранная руководством США линия на препятствие работе России в G20 ("Большой двадцатке") не сработает. Уверенность в этом выразил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

"Вашингтон отрабатывает свой политический номер, ищет темы, которые могут прозвучать и которые могут восприниматься как подтверждение линии на изоляцию России. Но то, что происходит в последние месяцы, на мой взгляд, — лучшее подтверждение того, что эта линия не сработает, она обречена", — заявил дипломат.