Попыткам Вашингтона изолировать Россию предрекли провал
Замглавы МИД Рябков: Линия США на исключение России из G20 не сработает
Избранная руководством США линия на препятствие работе России в G20 ("Большой двадцатке") не сработает. Уверенность в этом выразил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в беседе с ТАСС.
"Вашингтон отрабатывает свой политический номер, ищет темы, которые могут прозвучать и которые могут восприниматься как подтверждение линии на изоляцию России. Но то, что происходит в последние месяцы, на мой взгляд, — лучшее подтверждение того, что эта линия не сработает, она обречена", — заявил дипломат.
Ранее Рябков заявил, что ему ничего не известно о так называемой линии деконфликтинга между Москвой и Вашингтоном по Украине. А до этого он утверждал, что, учитывая радикально противоположные позиции, на данный момент диалог с США по теме украинского конфликта просто невозможен.
Напомним, что в опубликованном проекте оборонного бюджета США обнаружили меры по исключению России из G20. Документ также подразумевает принятие шагов, необходимых для продвижения такой политики.
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