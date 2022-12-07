Россия готова содействовать в организации встречи Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле

Москва готова оказать всё необходимое содействие для проведения встречи лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на территории России. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия, безусловно, будет готова оказать всё необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи", — сказал пресс-секретарь главы государства и добавил, что общественность проинформируют, когда появится конкретика по данному вопросу.