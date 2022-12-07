Россия готова содействовать в организации встречи Алиева и Пашиняна, заявили в Кремле
Песков: РФ готова содействовать проведению на своей территории встречи Алиева и Пашиняна
Москва готова оказать всё необходимое содействие для проведения встречи лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на территории России. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия, безусловно, будет готова оказать всё необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи", — сказал пресс-секретарь главы государства и добавил, что общественность проинформируют, когда появится конкретика по данному вопросу.
Как ранее рассказывал Лайф, Пашинян пояснил, почему не подписал декларацию ОДКБ. По его словам, Ереван выступает за ускорение политико-дипломатической работы организации с Баку, целью которой, по его мнению, должен стать "незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".
ТАСС / Егор Алеев, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ