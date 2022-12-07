Подвиги героев СВО включат в учебники истории
Министр Кравцов сообщил, что подвиги героев специальной военной операции включат в школьные учебники истории
Подвиги российских героев специальной военной операции на Украине будут включены в учебники по истории для российских школ. Об этом заявил журналистам в среду министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.
"То, что герои специальной военной операции будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведётся, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" эти темы поднимаем", — проинформировал он.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что посвящённые "Операции Z" уроки рассчитаны на весь учебный год. "Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводить в начале каждой учебной недели. Уроки посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Как сообщал Лайф, первый такой классный час прошёл в российских школах 5 сентября.
ТАСС / Михаил Терещенко