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Опубликовано 7 декабря 2022, 10:52

Подвиги героев СВО включат в учебники истории

Министр Кравцов сообщил, что подвиги героев специальной военной операции включат в школьные учебники истории

Подвиги российских героев специальной военной операции на Украине будут включены в учебники по истории для российских школ. Об этом заявил журналистам в среду министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

"То, что герои специальной военной операции будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведётся, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" эти темы поднимаем", проинформировал он.

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Ранее в Минпросвещения сообщили, что посвящённые "Операции Z" уроки рассчитаны на весь учебный год. "Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводить в начале каждой учебной недели. Уроки посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Как сообщал Лайф, первый такой классный час прошёл в российских школах 5 сентября.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Марина Калегина
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