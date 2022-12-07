Подвиги героев СВО включат в учебники истории

Подвиги российских героев специальной военной операции на Украине будут включены в учебники по истории для российских школ. Об этом заявил журналистам в среду министр просвещения Сергей Кравцов, передаёт ТАСС.

"То, что герои специальной военной операции будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведётся, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" эти темы поднимаем", — проинформировал он.