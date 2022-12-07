В Новосибирске депутат взяла на себя чужую ношу и отремонтировала уличный туалет

В Новосибирске депутат горсовета Светлана Каверзина отчиталась перед горожанами о ремонте общественного туалета на одной из конечных автобусных остановок. Пользователи Сети сочли это шуткой, однако она подтвердила факт проделанной работы и заявила, что и дальше будет следить за состоянием городских клозетов.

"Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23-й автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Ещё до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях", — написала она в телеграм-канале.

Ответ на обращение Светланы Каверзиной. Фото © Telegram / Светлана Каверзина

При этом выяснилось, что территория Новосибирского района, в котором находится деревянная будка, не входит в орбиту обязанностей Каверзиной. Этой работой должна заниматься Татьяна Сазонова — член комиссии города по транспорту. Тем не менее это не остановило парламентария от исполнения депутатского долга.