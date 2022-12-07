Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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7 декабря, 10:26

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Угледарском направлении

Войска России буквально ежедневно продвигаются на Угледарском направлении, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в кулуарах Татарстанского машиностроительного форума.

"На Угледарском направлении продолжается освободительная операция. Наши подразделения продвигаются буквально ежедневно", — рассказал он ТАСС.

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А ранее бойцы Вооружённых сил России также пресекли контратаку украинских военных в ДНР. По словам Конашенкова, за сутки в районе населённых пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ, три боевые бронемашины и один пикап.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников

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