Более 70 ракет HIMARS и две системы MLRS уничтожены ударом по комбинату в Кривом Роге

Более 70 ракет HIMARS и две системы MLRS уничтожены ударом по комбинату в Кривом Роге

А ранее бойцы Вооружённых сил России также пресекли контратаку украинских военных в ДНР. По словам Конашенкова, за сутки в районе населённых пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ, три боевые бронемашины и один пикап.