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Опубликовано 7 декабря 2022, 10:17
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Более 70 ракет HIMARS и две системы MLRS уничтожены ударом по комбинату в Кривом Роге

ВС России уничтожили более 70 ракет РСЗО HIMARS ударом по комбинату ArcelorMittal

Российским военнослужащим удалось ликвидировать более 70 ракет РСЗО HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, четыре установки РСЗО MLRS получили критические повреждения, уточнили в Минобороны РФ.

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Кстати, бойцы Вооружённых сил России также пресекли контратаку украинских военных в ДНР. По словам Конашенкова, за сутки в этом районе российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ, три боевые бронемашины и один пикап.


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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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