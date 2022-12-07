Более 70 ракет HIMARS и две системы MLRS уничтожены ударом по комбинату в Кривом Роге

Российским военнослужащим удалось ликвидировать более 70 ракет РСЗО HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS на комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, две пусковые установки РСЗО MLRS", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, четыре установки РСЗО MLRS получили критические повреждения, уточнили в Минобороны РФ.