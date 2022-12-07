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Опубликовано 7 декабря 2022, 10:13

Авиация ВКС РФ уничтожила украинский Су-24 на Авдеевском направлении

Авиация ВКС России уничтожила украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 на Авдеевском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Артёмовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — заявил он.

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Лайф писал, что в Минобороны РФ рассказали о возвращении ещё 60 российских военных домой из украинского плена. Всем освобождённым раздали обувь, тёплую одежду, накормили и дали возможность связаться с родными.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов
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