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Опубликовано 7 декабря 2022, 10:11
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Российские военные пресекли попытки контратаки ВСУ в ДНР

Бойцы Вооружённых сил России пресекли контратаку украинских военных в ДНР. Об этом в ходе ежедневного брифинга Министерства обороны сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районе населённых пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики", — сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки в этом районе российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ, три боевые бронемашины и один пикап.

ВС России ликвидировали более 60 украинских военных в ходе наступления на Донецком фронте
ВС России ликвидировали более 60 украинских военных в ходе наступления на Донецком фронте

Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ пресекли попытку контрнаступления ВСУ и отбросили украинские войска на исходные позиции.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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