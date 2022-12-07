Российские военные пресекли попытки контратаки ВСУ в ДНР
Бойцы Вооружённых сил России пресекли контратаку украинских военных в ДНР. Об этом в ходе ежедневного брифинга Министерства обороны сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районе населённых пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики", — сказал он.
По словам Конашенкова, за сутки в этом районе российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ, три боевые бронемашины и один пикап.
Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ пресекли попытку контрнаступления ВСУ и отбросили украинские войска на исходные позиции.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ