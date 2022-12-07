Украинская армия потеряла до 70 бойцов в неудачных контратаках на Купянском направлении
Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать позиции российских военных на купянском направлении и были разгромлены. При неудачной операции они потеряли до 70 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами авиации и тяжёлых огнемётных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск", — рассказал генерал-лейтенант.
В результате было уничтожено до 70 бойцов украинской армии, боевая машина пехоты, транспортёр МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика" и три автомобиля ВСУ.
Ранее Лайф писал, что офицеры украинской армии, которые находятся в районе Артёмовска, испытывают панику из-за отсутствия приказов командиров покинуть город. Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в связи с успехами российских войск на данном направлении положение ВСУ ухудшается с каждым днём.
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