Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать позиции российских военных на купянском направлении и были разгромлены. При неудачной операции они потеряли до 70 бойцов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами авиации и тяжёлых огнемётных систем по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое в Харьковской области и Новосёловское в ЛНР пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск", — рассказал генерал-лейтенант.

В результате было уничтожено до 70 бойцов украинской армии, боевая машина пехоты, транспортёр МТ-ЛБ, две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика" и три автомобиля ВСУ.