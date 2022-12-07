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Опубликовано 7 декабря 2022, 10:10

Ещё один пункт дислокации иностранных наёмников уничтожен под Харьковом

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об ударе по пункту дислокации иностранных наёмников в Харьковской области

Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также российскими ракетными войсками и артиллерией было поражено 79 артиллерийских подразделений противника.

"В районе населённого пункта Боровское Харьковской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в среду.

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Напомним, что на днях Российская армия нанесла ещё один удар по логову Иностранного легиона под Харьковом. Также российские подразделения поразили четыре пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артёмовск ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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