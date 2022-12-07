Ещё один пункт дислокации иностранных наёмников уничтожен под Харьковом

Российские военные поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Харьковской области. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также российскими ракетными войсками и артиллерией было поражено 79 артиллерийских подразделений противника.

"В районе населённого пункта Боровское Харьковской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в среду.