Дерматолог назвала лучшие процедуры для омоложения лица за месяц до Нового года
Дерматолог Мошкова объяснила, как улучшить состояние кожи за месяц до Нового года
Быстро повысить тонус кожи поможет массаж, гигиеническая чистка и пилинг с эффектом биоревитализации: именно эти бьюти-процедуры редко дают осложнения. Именно их для лица за месяц до Нового года в беседе с "Москвой 24" посоветовала врач – дерматолог-косметолог Елена Мошкова.
Ещё одним эффективным и безопасным методом омоложения кожи лица и зоны декольте считается биоревитализация и мезотерапия, отметила врач. В состав препаратов для ухода входит гиалуроновая кислота, которая увлажняет кожу, убирая мелкие поверхностные морщинки. Для снятия отёчности подойдут составы на основе артишока, рутина и экстракта мелилота, но важно учитывать и риск аллергических реакций, добавила Мошкова.
Также нужно помнить, что инъекции могут оставить на коже небольшие синяки, а пилинги — отёчность, покраснение или шелушение. Поэтому перед важным мероприятием процедуры проводить не стоит, период восстановления может занять недели две, предупредила косметолог.
"Зимой надо обязательно пользоваться увлажняющими и питательными кремами. Можно подобрать средства с пантенолом. Используйте крем и как маску для лица: нанесите его плотным слоем на кожу и оставьте на 15–20 минут. Затем снимите остатки сухой салфеткой", — посоветовала врач.
А вот для домашнего ухода можно использовать гоммаж или пилинг-скатку, считает Мошкова. Но, чтобы индивидуально подобрать эффективное средство, лучше обратиться к специалисту.
Ранее косметолог рассказала, существует ли зависимость от бьюти-инъекций. По её словам, в профессиональной косметологической процедуре при бьюти-инъекциях не используются вызывающие зависимость средства, в том числе и гормональные. Однако бывает, когда пациентки занимаются самовнушением.
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