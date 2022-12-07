Дерматолог назвала лучшие процедуры для омоложения лица за месяц до Нового года

Быстро повысить тонус кожи поможет массаж, гигиеническая чистка и пилинг с эффектом биоревитализации: именно эти бьюти-процедуры редко дают осложнения. Именно их для лица за месяц до Нового года в беседе с "Москвой 24" посоветовала врач – дерматолог-косметолог Елена Мошкова.

Ещё одним эффективным и безопасным методом омоложения кожи лица и зоны декольте считается биоревитализация и мезотерапия, отметила врач. В состав препаратов для ухода входит гиалуроновая кислота, которая увлажняет кожу, убирая мелкие поверхностные морщинки. Для снятия отёчности подойдут составы на основе артишока, рутина и экстракта мелилота, но важно учитывать и риск аллергических реакций, добавила Мошкова.

Также нужно помнить, что инъекции могут оставить на коже небольшие синяки, а пилинги — отёчность, покраснение или шелушение. Поэтому перед важным мероприятием процедуры проводить не стоит, период восстановления может занять недели две, предупредила косметолог.

"Зимой надо обязательно пользоваться увлажняющими и питательными кремами. Можно подобрать средства с пантенолом. Используйте крем и как маску для лица: нанесите его плотным слоем на кожу и оставьте на 15–20 минут. Затем снимите остатки сухой салфеткой", — посоветовала врач.

А вот для домашнего ухода можно использовать гоммаж или пилинг-скатку, считает Мошкова. Но, чтобы индивидуально подобрать эффективное средство, лучше обратиться к специалисту.