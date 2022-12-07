Суточное число заболевших коронавирусом в Москве выросло почти вдвое

За прошедшие сутки в российской столице зарегистрировали 1727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая информация следует из опубликованных данных Оперативного штаба. Число суточных заболевших в городе оказалось максимальным с 6 октября, когда выявили 1962 случая инфицирования. Отметим, что накануне в столице зафиксировали лишь 963 новых случая заболеваемости ковидом.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 265 364 случая заражения коронавирусом. Число умерших за тот же срок Оперативный штаб оценивает в 47 098 человек, 17 из них скончались за последние сутки. Количество выздоровевших за сутки увеличилось, по официальным данным, на 1303 — до 3 072 046 человек.