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7 декабря, 09:59

Суточное число заболевших коронавирусом в Москве выросло почти вдвое

В Москве выявили 1727 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в российской столице зарегистрировали 1727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такая информация следует из опубликованных данных Оперативного штаба. Число суточных заболевших в городе оказалось максимальным с 6 октября, когда выявили 1962 случая инфицирования. Отметим, что накануне в столице зафиксировали лишь 963 новых случая заболеваемости ковидом.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 265 364 случая заражения коронавирусом. Число умерших за тот же срок Оперативный штаб оценивает в 47 098 человек, 17 из них скончались за последние сутки. Количество выздоровевших за сутки увеличилось, по официальным данным, на 1303 — до 3 072 046 человек.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
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