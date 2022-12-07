Борреля "распяли" в Twitter за то, что указал Украине дорогу в хаос
Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о разрушениях на Украине
Пользователи Twitter с резким негативом отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше будут её шансы на вступление в Евросоюз. Об этом сообщают РИА "Новости", изучив реакцию на слова Борреля в сервисе микроблогов.
"Сначала призывали воевать "до последнего украинца", чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, а теперь "до последнего камня", чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС", — иронизирует над ситуацией один из пользователей.
"У ЕС и так много проблем с экономикой, а принятие Украины может его полностью разрушить", — предупреждает другой.
"Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше её шансы окончательно погрузиться в хаос. Ей нужно вести переговоры, чтобы спасти жизни своих людей", — призывает ещё один комментатор.
А ранее Борреля критиковали за то, что он назвал привилегированную Европу "садом", а окружающий её мир — "джунглями", которые грозят грубо вторгнуться в хорошо отлаженный и прекрасно работающий европейский механизм. После этого политика обвинили в расизме. Позже он объяснил, что под словом "джунгли" подразумевал украинский кризис.
ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND