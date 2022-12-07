Борреля "распяли" в Twitter за то, что указал Украине дорогу в хаос

Пользователи Twitter с резким негативом отреагировали на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше будут её шансы на вступление в Евросоюз. Об этом сообщают РИА "Новости", изучив реакцию на слова Борреля в сервисе микроблогов.

"Сначала призывали воевать "до последнего украинца", чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, а теперь "до последнего камня", чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС", — иронизирует над ситуацией один из пользователей.

"У ЕС и так много проблем с экономикой, а принятие Украины может его полностью разрушить", — предупреждает другой.

"Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше её шансы окончательно погрузиться в хаос. Ей нужно вести переговоры, чтобы спасти жизни своих людей", — призывает ещё один комментатор.