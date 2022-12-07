Главное — соблюдать меру: Раскрыта неожиданная польза мороженого при ангине

Холод может быть хорошим помощником при ангине, поскольку он способен снижать воспаление и сужать сосуды. О том, можно ли совместить приятное с полезным и полакомиться любимым мороженым при боли в горле, рассказала Лайфу врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"В целом есть мороженое или потреблять другие холодные продукты и напитки не запрещено, если есть такое желание. Последствий не будет. Но в любом случае нужно соблюдать меру", — считает эксперт.

Врач напомнила, что холодная еда или напитки действительно могут оказывать положительный эффект. Так, в частности, лёд обладает анальгезирующим действием, то есть может обезболить воспалённое горло и даже уменьшить отёк благодаря местному сужению сосудов, добавила Гридина.

Более того, сливочное мороженое на основе молока благодаря своей жирности может убрать лишнюю сухость в горле. Если не злоупотреблять с количеством продукта (потреблять не более 150 граммов в день), а также выбирать натуральный состав без лишних добавок (шоколад, орехи, печенье, карамель), то можно не только получить удовольствие, но и облегчить состояние, заметила врач.

Тем не менее в любом случае при ухудшении самочувствия настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, заключила собеседница Лайфа.