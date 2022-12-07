Квартиру известного хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в Москве

Известно, что 29-летний спортсмен в данный момент не живёт в России: он играет за американский клуб "Бриджпорт Айлендерс". Его квартиру в центре столицы занимает некая 30-летняя Екатерина. По данным канала, она оставила ключи от жилья охранникам дома, которые должны были передать их риелторам.