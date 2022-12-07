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7 декабря, 09:33

Квартиру известного хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в Москве

Квартиру нападающего "Айлендерс" Никиты Сошникова обокрали в Москве

<p>Хоккеист Никита Сошников. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Хоккеист Никита Сошников. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Неизвестные обокрали квартиру известного хоккеиста Никиты Сошникова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что 29-летний спортсмен в данный момент не живёт в России: он играет за американский клуб "Бриджпорт Айлендерс". Его квартиру в центре столицы занимает некая 30-летняя Екатерина. По данным канала, она оставила ключи от жилья охранникам дома, которые должны были передать их риелторам.

Сложившейся ситуацией воспользовался вор. Он пробрался в квартиру, откуда похитил конверт с 1700 долларами и 2000 евро. Злоумышленника ищет полиция.

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Оксана Попова
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