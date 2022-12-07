Квартиру известного хоккеиста Никиты Сошникова обокрали в Москве
Квартиру нападающего "Айлендерс" Никиты Сошникова обокрали в Москве
Хоккеист Никита Сошников. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Неизвестные обокрали квартиру известного хоккеиста Никиты Сошникова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Известно, что 29-летний спортсмен в данный момент не живёт в России: он играет за американский клуб "Бриджпорт Айлендерс". Его квартиру в центре столицы занимает некая 30-летняя Екатерина. По данным канала, она оставила ключи от жилья охранникам дома, которые должны были передать их риелторам.
Сложившейся ситуацией воспользовался вор. Он пробрался в квартиру, откуда похитил конверт с 1700 долларами и 2000 евро. Злоумышленника ищет полиция.
Ранее Лайф писал, что в коттедж гендиректора Biglion в Новой Москве вломились воры и вынесли сейф с ценностями. Предположительная сумма ущерба, причинённого злоумышленниками, составляет 920 тысяч рублей.