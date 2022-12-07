Гоблин Пучков назвал главную особенность русской нации
Гоблин Пучков: Русский народ создан для глобальных свершений
Переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков назвал одну особенность, характерную для россиян. По его мнению, нация нуждается в глобальных свершениях галактического масштаба. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".
"Русские созданы для свершений галактического масштаба. Причём коллективных <…> Здесь стройки коммунизма, тут полёты в космос, победа в войне. Должна быть какая-то сверхзадача, к которой российский народ, и не только российский, стремится. Ну, в рамках Советского Союза", — заявил публицист.
По его мнению, во времена существования Советского Союза правительство хорошо понимало эту особенность. Пучков подчеркнул, что русскому человеку и сейчас необходимы "мегазадачи", которые нужно решать коллективно.
Ранее Лайф писал о том, что организация "Ассамблея народов России" объявила о начале работы. По словам председателя ассамблеи, депутата Госдумы Владимира Васильева, важно объединить усилия именно сегодня, в период проведения специальной военной операции, когда Россия "встала на защиту традиционных ценностей нашего многонационального и многоконфессионального народа, нашей истории, культуры, суверенитета — нашего будущего".
ТАСС / Валентин Егоршин