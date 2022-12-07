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7 декабря, 09:23

Гоблин Пучков назвал главную особенность русской нации

Гоблин Пучков: Русский народ создан для глобальных свершений

Переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков назвал одну особенность, характерную для россиян. По его мнению, нация нуждается в глобальных свершениях галактического масштаба. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Русские созданы для свершений галактического масштаба. Причём коллективных <…> Здесь стройки коммунизма, тут полёты в космос, победа в войне. Должна быть какая-то сверхзадача, к которой российский народ, и не только российский, стремится. Ну, в рамках Советского Союза", — заявил публицист.

По его мнению, во времена существования Советского Союза правительство хорошо понимало эту особенность. Пучков подчеркнул, что русскому человеку и сейчас необходимы "мегазадачи", которые нужно решать коллективно.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Оксана Попова

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