Путин и президент ОАЭ обсудили ценовой потолок на нефть из РФ

Президент России Владимир Путин и его коллега из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммад Аль Нахайян провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили введение ценового потолка на российскую нефть, а также актуальные вопросы дальнейшего сотрудничества между государствами.

"Отмечена эффективность совместной работы в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка. С удовлетворением констатировано последовательное выполнение всеми государствами-участниками согласованных решений. Затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также президенты уделили внимание продвижению торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической и энергетической сферах. Путин поздравил Аль Нахайяна и его народ с Днём образования Объединённых Арабских Эмиратов.