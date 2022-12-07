В Приморье водитель автобуса покрыл матом пассажирок, а после извинился и потерял работу

Во Владивостоке водитель маршрутки обматерил пассажирок, но быстро покаялся. Он принёс извинения оскорблённым, однако это не спасло его от увольнения.

Во Владивостоке водитель маршрутки обматерил пассажирок. Видео © LIFE / VK / ДуРдОм|Hot NewS

Разъярённого мужчину сняли на видео шокированные очевидцы. По их словам, конфликт начался из-за обычной просьбы к водителю — не разговаривать по телефону за рулём, за которой последовала бурная реакция.

"Недовольны? Езжайте на такси", — звучит от водителя самая безобидная фраза из всех, что он говорит на видео.

На кадрах он совсем не стесняется в выражениях, посылает "далеко и надолго" женщину значительно старше себя, пререкается с другими пассажирами, а с одним даже не прочь выйти поговорить по-мужски. Люди пытаются пристыдить водителя за недостойное поведение, однако тот продолжает ругаться. В итоге после огласки инцидента в соцсетях им заинтересовались местные власти, а самому антигерою уже вскоре пришлось извиняться на камеру.

"Водителя автобуса на маршруте № 13К решили уволить после того, как он нецензурно общался с пассажирами", — говорится в сообщении МЦУ Владивостока.