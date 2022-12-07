В Приморье водитель автобуса покрыл матом пассажирок, а после извинился и потерял работу
Во Владивостоке уволили водителя маршрутки, который обматерил пассажирок
Во Владивостоке водитель маршрутки обматерил пассажирок, но быстро покаялся. Он принёс извинения оскорблённым, однако это не спасло его от увольнения.
Во Владивостоке водитель маршрутки обматерил пассажирок. Видео © LIFE / VK / ДуРдОм|Hot NewS
Разъярённого мужчину сняли на видео шокированные очевидцы. По их словам, конфликт начался из-за обычной просьбы к водителю — не разговаривать по телефону за рулём, за которой последовала бурная реакция.
"Недовольны? Езжайте на такси", — звучит от водителя самая безобидная фраза из всех, что он говорит на видео.
На кадрах он совсем не стесняется в выражениях, посылает "далеко и надолго" женщину значительно старше себя, пререкается с другими пассажирами, а с одним даже не прочь выйти поговорить по-мужски. Люди пытаются пристыдить водителя за недостойное поведение, однако тот продолжает ругаться. В итоге после огласки инцидента в соцсетях им заинтересовались местные власти, а самому антигерою уже вскоре пришлось извиняться на камеру.
"Водителя автобуса на маршруте № 13К решили уволить после того, как он нецензурно общался с пассажирами", — говорится в сообщении МЦУ Владивостока.
А помните времена, когда действовали антиковидные ограничения? Почти год назад в Орле мужчина, явный борец за справедливость и соблюдение ограничительных мер, закатил скандал в маршрутке. Ему не понравилось, что окружающие его люди халатно относятся к своему здоровью и плюют на эпидемиологические меры, в результате чего решил добиться нужного кулаками.
VK / ДуРдОм|Hot NewS